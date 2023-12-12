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08:09 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Алматы замело снегом: что происходит в городе

В Алматы в ночь с 11 на 12 декабря 2023 пошел сильный снег, и он до сих пор идет, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: Zakon.kz

Многие алматинцы жаловались, что не могли добраться утром на работу. Было мало автобусов и такси очень дорогое. Коммунальные службы работают на улицах города. Больше всего снегу рады дети.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Акимате сообщили, что организовано круглосуточное дежурство по уборке снега. По состоянию на 09:00 в городе и горной местности выпало 13−15 см снега.

Горожане уже получили оповещение от ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в Алматы ожидаются сильные морозы до 23−27 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в городе зарегистрировали 33 ДТП, 4 из них — с пострадавшими.

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