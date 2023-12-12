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Главные новости 12 декабря
10:13 (мск), источник: Фонтанка

Главная новогодняя ель — уже на Дворцовой. Любуйтесь «бабушкой»-красавицей

Главная новогодняя ель приехала на Дворцовую площадь в Петербурге.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На Дворцовую площадь в центре Петербурга ночью 12 декабря привезли главное новогоднее дерево.

Ёлке около 120 лет, она росла в Выборгском районе Ленобласти — в Рощинском лесничестве. Её пора было срубать, и ей нашли лучшее применение. Она путешествовала на длинном прицепе, а на площади её установили с помощью подъемного крана.

Высота ели в лесу составляла 33 метра, но на площади она будет 25-метровой.

Напомним, что тогда же, 11 декабря, в Подмосковье срубили ёлку для Соборной площади Кремля. Она значительно моложе петербургской, ей всего 84 года, а по высоте будет такая же — 25 метров.

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 Главная новогодняя ель — уже на Дворцовой. Любуйтесь «бабушкой»-красавицей
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