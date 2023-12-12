Главное
Главные новости 12 декабря
08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии лютые морозы вновь побили температурный рекорд

По данным Башгидрометцентра, ночью 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: Башинформ

Столбик термометра достиг отметки −33,9°. Предыдущий абсолютный минимум температуры 12 декабря наблюдался в 1977 году и составлял −30,2°.

В центре города, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ-3 (ул. Р. Зорге, 25/2), прошедшей ночью температура воздуха понижалась до −26,9°. Самая низкая температура воздуха до сильных морозов −44,4°С по-прежнему была зарегистрирована метеостанцией Емаши Белокатайского района.

В целом по республике наблюдались понижения температуры воздуха до −30, −39°, местами до −27°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, в Уфе морозная погода побила температурный рекорд 71-летней давности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
рекорд