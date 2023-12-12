08:13 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии лютые морозы вновь побили температурный рекорд
По данным Башгидрометцентра, ночью 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.
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Столбик термометра достиг отметки −33,9°. Предыдущий абсолютный минимум температуры 12 декабря наблюдался в 1977 году и составлял −30,2°.
В центре города, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ-3 (ул. Р. Зорге, 25/2), прошедшей ночью температура воздуха понижалась до −26,9°. Самая низкая температура воздуха до сильных морозов −44,4°С по-прежнему была зарегистрирована метеостанцией Емаши Белокатайского района.
В целом по республике наблюдались понижения температуры воздуха до −30, −39°, местами до −27°.
Ранее «Башинформ» информировал о том, в Уфе морозная погода побила температурный рекорд 71-летней давности.