08:34 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Красноярцам рассказали, когда откроется главная елка города
Также в новогоднюю ночь на «Биг Бэне» может прозвучать бой курантов.
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Открытие главной елки Красноярска состоится 28 декабря. Как рассказал в ходе прямого эфира мэр города Владислав Логинов, сначала планировалось, что иллюминация на праздничном объекте запустится 22 декабря, однако позже было принято решение перенести дату, чтобы перед этим праздничные огни зажглись на всех районных елках.
Также глава Красноярска сообщил, что в новогоднюю ночь на главных часах города может прозвучать бой курантов. Владислав Логинов поручил всем ответственным службам рассмотреть возможность реализации данной идеи.