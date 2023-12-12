10:26 (мск), источник: MOS.Ru
Сергей Собянин сообщил, что москвичам упростили доступ к электронной медкарте
Медкарта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».
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Москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыт автоматический доступ к электронной медкарте. Ранее для его получения нужно было подавать упрощенную заявку. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru и в мобильном приложении “ЕМИАС. ИНФО”», — написал Мэр Москвы.
Электронная медицинская карта (ЭМК) — один из самых популярных сервисов. С начала года москвичи обратились к нему больше 270 миллионов раз.
В ЭМК содержатся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и прочие медицинские данные. Пользователям сервиса доступно самостоятельное добавление и скачивание документов, внесение информации о личном и семейном анамнезе и многое другое.