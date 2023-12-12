09:42 (мск), источник: МК.RU Крым
Запасов водохранилищ Крыма хватит на 470 суток
В водохранилищах Крыма состоянием на декабрь 2023 года накопилось на 12,7% больше воды, чем в прошлом году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Всего водохранилища полуострова накопили 251 млн кубометров воды, 239 млн из которых — питьевая вода.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров.
Он уточнил, что водохранилища Восточного Крыма наполнены на 54%, что составляет 50 млн кубометров воды.