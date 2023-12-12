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09:42 (мск), источник: МК.RU Крым

Запасов водохранилищ Крыма хватит на 470 суток

В водохранилищах Крыма состоянием на декабрь 2023 года накопилось на 12,7% больше воды, чем в прошлом году.

Источник: МК.RU Крым

Всего водохранилища полуострова накопили 251 млн кубометров воды, 239 млн из которых — питьевая вода.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров.

Он уточнил, что водохранилища Восточного Крыма наполнены на 54%, что составляет 50 млн кубометров воды.

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