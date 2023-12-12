08:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске в лютый мороз 11 декабря в школу пришли почти 8 тысяч учеников
Несмотря на погоду, все школы Красноярска работают в штатном режиме.
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В Красноярске лютый мороз детям разрешено остаться дома из соображений безопасности. Однако школы в городе продолжают работать в штатном режиме — на тот случай, если кто-то из ребят решит прийти на занятия. И таких 11 декабря оказалось 7 938 (то есть 5,5% от общего количества учеников). А всего в краевом центре учится 142 889 ребят. Информацией поделилось управление образования краевого центра.
Напомним, ученики начальной школы по усмотрению родителей могут не пойти на занятия при −32 градусах и ниже, средней и старшей школы — если столбики термометров опустятся до −35. Решение об этом родители могут принять самостоятельно. Для этого даже не обязательно предупреждать кого-либо в образовательном учреждении. Однако если ребенок отважился прийти на занятия, выпроваживать его назад учителя не станут и проведут с ним урок.