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08:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Роспотребнадзор рекомендовал приморцам носить маски: на смену ковиду пришла микоплазменная пневмония

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ФедералПресс. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало носить маски в общественных местах из-за микоплазменной пневмонии. В регионе циркулирует микоплазменная инфекция.

Источник: РИА "Новости"

«В местах массового скопления людей уже сегодня мы рекомендуем носить маску. Не трогайте грязными руками лицо, а после посещения общественных мест и возвращения домой мойте руки с мылом», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что микоплазменная пневмония при правильном лечении легко поддается стандартной терапии и быстро проходит. Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке.

В России регистрируются отдельные случаи заболеваемости. При этом эпидемиологи не выявили изменений в клинической картине заболевания, в том числе появления более тяжелых форм инфекции.

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