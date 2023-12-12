Роспотребнадзор рекомендовал приморцам носить маски: на смену ковиду пришла микоплазменная пневмония

«В местах массового скопления людей уже сегодня мы рекомендуем носить маску. Не трогайте грязными руками лицо, а после посещения общественных мест и возвращения домой мойте руки с мылом», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что микоплазменная пневмония при правильном лечении легко поддается стандартной терапии и быстро проходит. Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке.
В России регистрируются отдельные случаи заболеваемости. При этом эпидемиологи не выявили изменений в клинической картине заболевания, в том числе появления более тяжелых форм инфекции.