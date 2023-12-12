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08:32 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Власти Новосибирска объяснили отсутствие транспорта в поселке Тихий

Новосибирские чиновники объяснили причину отсутствия общественного транспорта в поселке Тихий.

Реакции властей на проблему местные жители добились только после того, как записали видеообращение к Президенту РФ.

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В мэрии ответили, что в настоящее время прорабатывается вопрос организации альтернативных маршрутов общественного транспорта с заходом в этот поселок.

А пока он прорабатывается, на улице стоят сорокоградусные морозы и людям приходится преодолевать несколько километров до ближайшей остановки.

Сколько времени займет эта «проработка» вообще неизвестно.

Видеообращение к Путину с просьбой решить эту проблему записали в разгар аномальных морозов более 100 жителей поселка. На «сходку» пришли даже дети и старики. Они сообщили, что уже два года не могут добиться от властей общественного транспорта. Единственную маршрутку № 311 региональный минтранс ликвидировал в 2021 году.

Чиновники ссылаются на то, что движению общественного транспорта на этом участке мешает не соответствующий требованиям безопасности железнодорожный переезд. Кроме того, в мэрии уверены, что работы 18-ти маршрутов, которые проходят рядом с поселком на улицах Богдана Хмельницкого и Даргомыжского достаточно для обеспечения потребностей местных жителей.

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