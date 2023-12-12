09:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции России
Этот праздник отмечается 12 декабря.
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Во вторник, 12 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем Конституции России. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Аксенов напомнил, что Конституцию приняли ровно 30 лет назад на Всенародном голосовании.
— Конституция — правовой фундамент суверенитета и развития страны, основа общественного согласия, концентрированное выражение многовекового опыта российской государственности и наших традиционных ценностей, — написал он.
Глава Крыма подчеркнул, что за это время Россия возродилась и приросла территориями. Аксенов отметил, что эти изменения отразились в Основном законе.
— В нем закреплены результаты волеизъявления жителей Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — отметил он.
Аксенов добавил, что в документе отражены результаты Общероссийского голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию.
— Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо Родины! — написал он.