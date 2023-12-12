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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции России

Этот праздник отмечается 12 декабря.

Источник: Пресс-служба главы Крыма

Во вторник, 12 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем Конституции России. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов напомнил, что Конституцию приняли ровно 30 лет назад на Всенародном голосовании.

— Конституция — правовой фундамент суверенитета и развития страны, основа общественного согласия, концентрированное выражение многовекового опыта российской государственности и наших традиционных ценностей, — написал он.

Глава Крыма подчеркнул, что за это время Россия возродилась и приросла территориями. Аксенов отметил, что эти изменения отразились в Основном законе.

— В нем закреплены результаты волеизъявления жителей Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — отметил он.

Аксенов добавил, что в документе отражены результаты Общероссийского голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию.

— Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо Родины! — написал он.

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