09:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние 18 и 22 декабря
Обязательным условием для наблюдений должна быть ясная погода и отсутствие облачности.
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На следующей неделе у жителей Перми вновь появится шанс увидеть северное сияние. Согласно предварительным данным о космической погоде, полярное сияние может произойти в Прикамье ночью 18, 19 и 22 декабря. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал руководитель пермского астрономического клуба «Телеском» Сергей Полищук.
По его словам, именно в эти дни может быть высокий кр-индекс геомагнитной активности. В связи с чем, есть вероятность наблюдать небольшое полярное сияние в наших широтах. В частности, Сергей привел данные сайта Spaceweatherlive.com и приложения Auroravillage.info.
Как уточняет руководитель астроклуба, полярное сияние наблюдается строго в северной части неба. Но если кр-индекс высокий, в пределах 5−6, то можно увидеть его над головой. В небе появляются зеленоватые или светлые облачка, а через камеру они уже выглядят цветными. При этом обязательным условием для наблюдений должна быть ясная погода и отсутствие облачности.
Отмечается, что северное сияние связано со вспышками на Солнце. Когда они происходят, заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, захватываются ею и ударяют по атомам кислорода и азота в верхних слоях атмосферы. Атомы начинают светиться. Это свечение и называют северным сиянием.