Свердловчане получат возможность ездить в пригород без пересадок

В новом графике предусмотрено 434 поезда, введение которых позволит расширить сети беспересадочных маршрутов.
«Населенные пункты, между которыми не было прямого железнодорожного сообщения, удалось связать благодаря объединению маршрутов электричек, ранее имевших конечную станцию Екатеринбург-Пассажирский», — информирует пресс-служба СвЖД.
Беспересадочные поездки можно совершить по маршрутам: № 6455 Каменск-Уральский — Нижний Тагил, № 6307 Каменск-Уральский — Шаля, № 6323 Камышлов — Кузино, № 6507 Баженово — Дружинино, № 6742/6741 Рефтинская — Алапаевск, № 6305 Богданович — Шаля и др.
В летнее время СвЖД вернут «Орлан» Екатеринбург — Михайловский завод и «Ласточка» Екатеринбург — Каменск-Уральский.
В 2024 году предусмотрено появление скорых поездов дальнего следования.
«Появятся новые скорые поезда № 212/211 Тюмень — Москва, № 230/229 Пермь — Москва и № 260/259 Екатеринбург — Нижневартовск. Назначены новые поезда до Кисловодска из Екатеринбурга, Тюмени и Перми, направление поезда № 373/374 Тюмень — Махачкала продлено до Дербента», — сообщает пресс-служба Свердловских железных дорог.
Ранее собщалось, что между Екатеринбургом и Челябинском запустят дополнительные электрички.