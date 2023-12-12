10:51 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Из аварийных домов в новые: жители покидают опасное жилье в Хабаровском крае
За 5 лет в крае расселили 4,21 тысячи человек из аварийного жилья.
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Переселение жителей Хабаровского края из аварийного жилищного фонда в новые дома — важная часть программы национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ Владимира Путина. Благодаря этой программе с 2019 года в Хабаровском крае расселено 74,61 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в благоустроенные квартиры переехали 4,21 тысячи человек.
Еще в августе 2023 года в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, Президент Владимир Путин заявил, что расселение из аварийного жилья является одной из важнейших задач.
«Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, — решить вопрос по аварийному жилью», — сказал глава государства.
Анжелика Миронова, министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края отметила, что расселение из аварийного жилья в стране идет полным ходом, в том числе в Хабаровском крае. И поддержка Президента страны в виде финансовой помощи региону и губернатора края Михаила Дегтярева, который неоднократно подчеркивал, что вопрос с расселением ветхого и аварийного жилищного фонда должен быть решен в регионе, дают однозначно положительный результат.
Согласно статистическим данным, с 2019 по 2022 годы аварийные дома в крае расселяли путем выкупа квартир и покупки жилья на вторичном рынке. После чего новоселами стали 4,21 тысячи человек, расселено 74,61 квадратных метров.
— Раньше мы жили в бараке, условий не было никаких, а теперь в новой квартире у нас большие и светлые комнаты, хороший ремонт, рядом находится уютный двор, где могут гулять дети и отдыхать пенсионеры. А еще радует, что рядом находятся садик и школа. Все нравится, все работает, в квартире очень тепло. После переезда мы с мужем заказали новую кухню, мебель, все обустроили. Планируем родить второго ребенка. Места в новой квартире нам всем хватит. Большое спасибо за такой хороший подарок!" — поделилась своими впечатлениями одна из новоселов Наталья.
Дома для переселения из аварийного жилья начали строить в 2022 году. В правительстве края сообщили, что уже сданы пять домов, еще возводятся семь.
— Родился и прожил все свои 40 лет в этом аварийном сейчас доме. Пятилетняя дочь Соня тоже здесь родилась. Сожалений нет, что покинули эту квартиру, есть только ностальгия. Здесь условия непригодные для жилья и для детей. А получили мы квартиру на Пятой площадке. Мне удобно, я уже много лет работаю на ООО «МЖК». До работы добираться недалеко. Понравилось, что квартиру предварительно нам показали, я одобрил, а потом уже с нами подписали все документы, — поделился бывший житель одного из бараков Александр Ванаков.
Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, полученному в ходе усиленной работы главы края Михаила Дегтярева, в Хабаровске в 2021—2022 годах по проспекту 60-летия Октября расселено 359 жителей из 148 жилых помещений общей площадью 7 253,96 квадратных метров.