10:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Первые паспорта граждан РФ вручил губернатор юным жителям Хабаровска
Мероприятие состоялось в День 30-летия Конституции России.
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Глава региона Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем Конституции Российской Федерации. В торжественной обстановке он вручил паспорта РФ юным хабаровчанам. На мероприятии также участвовали председатель Законодательной Думы Ирина Зикунова, депутаты, члены Общественной палаты региона и представители молодежных движений.
— День Конституции представляет собой одно из ключевых событий для каждого гражданина нашей страны, особенно в этот юбилейный год. Именно 30 лет назад принятие Конституции Российской Федерации стало важным шагом к сохранению и укреплению суверенитета страны, обеспечив защиту ее целостности и безопасности, — сказал Михаил Дегтярев.
Губернатор отметил, что защита единства государства особенно актуальна в настоящее время. Согласно высказыванию Президента России Владимира Путина, Конституция сегодня предоставляет больше возможностей для решения насущных проблем людей. Поэтому важно не только иметь представление о конституционных нормах, но и хорошо знать и понимать их содержание и смысл.
На мероприятии губернатор открыл федеральный проект «Мы — граждане России!», вручив первые паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям Хабаровска. 10 школьников получили свои главные документы из рук главы региона, включая призера соревнований по тактической стрельбе Никиту Бобылева из школы № 30, начинающего свой путь в «Движении первых» ученика школы № 1 имени Героя Советского союза В. П. Чкалова Всеволода Грачева и кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Софью Юрас из Волочаевского лицея.