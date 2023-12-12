11:00 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Уссурийске в квартире обвалился потолок
В результате инцидента жильцы не пострадали.
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Уссурийская городская прокуратура провела проверку по поводу сообщения в СМИ о разрушении элементов потолочного покрытия в жилом помещении.
Предварительно было установлено, что в одной из квартир на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома № 40 «А» на улице Блюхера в Уссурийске произошло частичное разрушение потолочного покрытия, что привело к обнажению конструктивных элементов крыши. Пострадавших в результате этого инцидента нет.
Сотрудники городской прокуратуры выехали на место происшествия, где осмотрели состояние как пострадавшего помещения, так и общедомового имущества, а также беседовали с многодетной матерью, проживающей в данной квартире.
После вмешательства прокуратуры управляющая компания инициировала проведение экспертизы состояния конструкций.