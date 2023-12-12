09:26 (мск), источник: Время
Город стоит: девятибалльные пробки сковали движение в Нижнем Новгороде
Заторы образовались из-за сильного снегопада.
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Многокилометровые пробки образовались в Нижнем Новгороде утром 12 декабря из-за снегопада.
По состоянию на 08:38 пробки в городе оцениваются в девять баллов.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались на проспекте Гагарина, улицах Белинского, Ванеева, Бекетова, Родионова, Казанском шоссе.
Постоять придется и на Канавинском мосту, Окском съезде, улице Новикова-Прибоя, проспекте Ленина, Московском шоссе и улице Коминтерна.
Дорожная ситуация осложняется из-за ДТП. Аварии сейчас замечены на Заречном бульваре, рядом с Лесным городком, на улице Терешковой.