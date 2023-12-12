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09:26 (мск), источник: Время

Город стоит: девятибалльные пробки сковали движение в Нижнем Новгороде

Заторы образовались из-за сильного снегопада.

Многокилометровые пробки образовались в Нижнем Новгороде утром 12 декабря из-за снегопада.

По состоянию на 08:38 пробки в городе оцениваются в девять баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались на проспекте Гагарина, улицах Белинского, Ванеева, Бекетова, Родионова, Казанском шоссе.

Постоять придется и на Канавинском мосту, Окском съезде, улице Новикова-Прибоя, проспекте Ленина, Московском шоссе и улице Коминтерна.

Дорожная ситуация осложняется из-за ДТП. Аварии сейчас замечены на Заречном бульваре, рядом с Лесным городком, на улице Терешковой.

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