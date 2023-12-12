08:58 (мск), источник: Комсомольская правда
В магазине Екатеринбурга ввели ограничение на продажу яиц
В продуктовом магазине Екатеринбурга нельзя купить больше трех упаковок яиц в одни руки.
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В Екатеринбурге ввели ограничения на продажу яиц. В магазине «Кировский» появилось новое правило покупки этого продукта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.
— Уважаемые покупатели! С 11 декабря 2023 года вводится ограничение по продаже яйца в одни руки, устанавливаем ограничение не более трех упаковок в одни руки, — сообщается в обращении.
Однако на фото, которое запечатлел екатеринбуржец, заметно, что на прилавке и вовсе не осталось яиц. Тогда он задается вопросом: «Куда за ними бежать?».
Ранее «КП-Екатеринбург» разобралась, почему в Свердловской области подорожали яйца. С января по декабрь цены выросли почти на 30 рублей.
— Есть на то объективные причины — дорожает газ, электричество, производство, — сказал глава региона Евгений Куйвашев. — Мы договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на яйцо была самая минимальная — практически по себестоимости. Но понимаем, что в убыток никто работать не сможет.