Морозы повлияли на новогодние мероприятия в Омске

«Изначально открытие локации было запланировано на 16 декабря, но в связи с аномальными погодными условиями торжественное открытие проекта “Зимний Любинский” переносится на неделю и состоится 23 декабря в 17:00 на улице Музейной», — пояснили в пресс-службе ведомства.
При этом подчеркивается, что необходимые приготовления проходили в штатном режиме: на территории улицы Музейной разрастается ледовый городок и готовятся локации в стилистике сказки Андерсена «Снежная королева», поясняют в областном Минкульте.
По официальной информации, «Зимний Любинский» проработает около месяца, до 21 января 2024 года. Стоит напомнить, что в 2022 году праздничная локация открылась 1 декабря, хотя некоторые ее элементы продолжали формироваться на протяжении нескольких последующих недель.
Также озвучена новогодняя программа основных муниципальных мероприятий, включающая в себя торжественное открытие главной городской елки в Омской крепости 28 декабря 2023 года.