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09:47 (мск), источник: СуперОмск

Морозы повлияли на новогодние мероприятия в Омске

В Министерстве культуры Омской области 12 декабря 2023 года озвучили новую дату открытия городской новогодней площадки — «Зимнего Любинского». Мероприятие перенесено ровно на неделю и теперь запланировано на 23 декабря 2023 года.

«Изначально открытие локации было запланировано на 16 декабря, но в связи с аномальными погодными условиями торжественное открытие проекта “Зимний Любинский” переносится на неделю и состоится 23 декабря в 17:00 на улице Музейной», — пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом подчеркивается, что необходимые приготовления проходили в штатном режиме: на территории улицы Музейной разрастается ледовый городок и готовятся локации в стилистике сказки Андерсена «Снежная королева», поясняют в областном Минкульте.

По официальной информации, «Зимний Любинский» проработает около месяца, до 21 января 2024 года. Стоит напомнить, что в 2022 году праздничная локация открылась 1 декабря, хотя некоторые ее элементы продолжали формироваться на протяжении нескольких последующих недель.

Также озвучена новогодняя программа основных муниципальных мероприятий, включающая в себя торжественное открытие главной городской елки в Омской крепости 28 декабря 2023 года.

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