09:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Волжского обсуждают звуки взрыва
Что произошло в Волжском Волгоградской области вечером 11 декабря 2023.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В городе Волжский Волгоградской области вечером 11 декабря жители услышали звуки сильного взрыва. Грохот пронесся именно по городу-спутнику. Люди стали обсуждать в социальных сетях услышанное. Оглушительный хлопок случился в двенадцатом часу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на жителей Волжского.
«Думала салют, но слишком громко», «Опять учения на Зеленом?», «Прям сильно было слышно», «На салют не похоже», «Что это было?», «Было много мощных взрывов», «Самолет какой-нибудь ультразвуковой» — делились мнением волжане в сети. Однако были и те, кто не слышал никаких звуков и был удивлен прочитанному в социальных сетях.
Между тем, в Волжском чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. Никаких вызовов не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, звуки грохота слышали многие жители Волгограда 27 ноября. Причем они были слышны в разных районах города, у некоторых дома и на работе затряслись окна. Однако никаких ЧП также не было.