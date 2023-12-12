10:25 (мск), источник: Ura.ru
Mash: супругу Ельцина Наину экстренно госпитализировали
Жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
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«91-летней Наине Иосифовне неожиданно стало плохо. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу», — говорится в канале. На данный момент она находится под присмотром врачей.
Наина стала вдовой в 2007 году. С 2008 года она активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти Ельцина.