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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В екатеринбургской школе вспышка коклюша

Школу № 1 закрыли до 26 декабря из-за вспышки коклюша.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге школу № 1 закрыли до 26 декабря. Дистанционное обучение введено в связи со вспышкой коклюша в учреждении. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

— Решение о переводе учеников на дистанционное обучение принято администрацией школы по предложению Управления Роспотребнадзора в связи со случаями заболевания коклюшем среди учащихся. Ученики классов, где такие случаи были выявлены, взяты под меднаблюдение, они обследуются, — пояснили в региональном ведомстве.

На период карантина для учеников создали все условия для учебы из дома. Фото: официальный сайт школы № 1.

Действовать карантинные ограничения будут с 9 по 25 декабря. На этот период для учеников создали все условия для учебы из дома. Школьникам отправляется домашнее задание, учителя проверяют его.

Ранее вспышка коклюша произошла в школе № 151. В середине ноября карантин в упреждении завершился и дети вышли на очное обучение.

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