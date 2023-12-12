09:43 (мск), источник: Om1.ru
Стало известно, какие улицы перекроют в Омске на время Рождественского полумарафона
Будет запрещено движение всех видов транспорта.
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Во время Рождественского полумарафона, который будет проходить 6 и 7 января 2024 года, на некоторых улицах города будет перекрыто движение всех видов транспорта.
Так, с 9 часов утра 6 января до 9 часов вечера 7 января на Ленина на участке от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, Банковский переулок на участке от Певцова до Соборной площади, Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до Красина, Тарская на участке от Красина до Ленина;
С 12 утра до 5 часов вечера 7 января на Ленина на участке от площади Победы до Лермонтова, включая Юбилейный мост, Герцена на участке от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы, Партизанская на участке от набережной Тухачевского до Ленина, Спартаковская, Т. К. Щербанева на участке от Ленина до Бударина, Думская на участке от проспекта К. Маркса до Ленина, Ивана Алексеева на участке от Красина до набережной Тухачевского также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятия.
Предлагается маршрут объезда:
В субботу, 6 января 2024 года по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку;
В воскресенье, 7 января 2024 года по улицам Интернациональной, Герцена, проспекту К. Маркса.