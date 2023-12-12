10:02 (мск), источник: АиФ Кубань
Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем Конституции Российской Федерации
Вениамин Кондратьев отметил важность соблюдения всех норм Конституции.
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Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем Конституции Российской Федерации.
В своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев отметил важность праздника для страны. Он подчеркнул, что будущее каждого жителя государства неразрывно связано с Конституцией.
В этом основном законе страны закреплена высшая ценность нашей государственности — гражданин, его интересы и права. Именно на Конституции приносят присягу должностные лица, подтверждая ее главенство.
Губернатор уверен, что соблюдение всех норм Конституции поможет добиться больших успехов и благополучия страны и Краснодарского края.
Ранее мэр Краснодара поздравил горожан с Днем Конституции Российской Федерации. В своем телеграм-канале градоначальник отметил, что Конституция является основой нашей демократической системы и гарантией стабильности, определяет права и обязанности граждан и принципы управления государством. Евгений Наумов подчеркнул, что общая обязанность россиян уважать и соблюдать эти принципы.