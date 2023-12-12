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10:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

Метель под завывание шквалистого ветра пообещали волгоградцам синоптики

Непогода задержится на территории региона до конца недели, но по прогнозам к субботе потеплеет и не исключен дождь.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

Начнутся с небольшого снега и перейдут в метель в ближайшие три дня осадки в Волгоградской области. Небольшой снег покроет землю в ряде районов области уже 12 декабря, уточняют в ЦГМС. А 13-го на территории региона завьюжит, а на дорогах образуется гололед.

И в Волгограде, и в районах ожидается сильный ветер с порывами — до 20 м/с, и понижение температуры местами до −16º, в областном центре — до −9º, а ночью до 12º. В четверг днем непогода покинет регионе, лишь местами ожидаются небольшие осадки.

По данным Росгидрометцентра, осадки продолжатся и в пятницу, но к этому времени потеплеет и в субботу днем в среднем по региону установится нулевая температура и уже польет дождь. В воскресенье −6º, а следующая неделя начнется с −1º и будет солнечно.

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