10:03 (мск), источник: АиФ Волгоград
Метель под завывание шквалистого ветра пообещали волгоградцам синоптики
Непогода задержится на территории региона до конца недели, но по прогнозам к субботе потеплеет и не исключен дождь.
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Начнутся с небольшого снега и перейдут в метель в ближайшие три дня осадки в Волгоградской области. Небольшой снег покроет землю в ряде районов области уже 12 декабря, уточняют в ЦГМС. А 13-го на территории региона завьюжит, а на дорогах образуется гололед.
И в Волгограде, и в районах ожидается сильный ветер с порывами — до 20 м/с, и понижение температуры местами до −16º, в областном центре — до −9º, а ночью до 12º. В четверг днем непогода покинет регионе, лишь местами ожидаются небольшие осадки.
По данным Росгидрометцентра, осадки продолжатся и в пятницу, но к этому времени потеплеет и в субботу днем в среднем по региону установится нулевая температура и уже польет дождь. В воскресенье −6º, а следующая неделя начнется с −1º и будет солнечно.