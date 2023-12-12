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10:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Свердловские полицейские спасли замерзающего в автомобиле мужчину

ИВДЕЛЬ, 12 декабря, ФедералПресс. Неподалеку от Ивделя сотрудники ГИБДД заметили обледенелую машину, в которой находился человек. Оказалось, что в автомобиле закончилось топливо. Полицейские не оставили мужчину в беде.

«Полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км “Ивдель — Лесозавод” заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замерзшими стеклами», — рассказали в ведомстве.

Внутри сидел водитель. Он рассказал, что у него был сломан датчик расходования топлива, поэтому он не рассчитал запасы бензина. Машина заглохла и поехать дальше уже не могла.

На улице при этом стояли 35-градусные морозы.

Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль водителя до ближайшей АЗС.

«Водитель заправил автомашину и поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Ивделя Забельникова Олега и Владислава Перевертова за неравнодушие», — отметили в ГИБДД.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда в Свердловской области начнется потепление.

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