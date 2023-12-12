Свердловские полицейские спасли замерзающего в автомобиле мужчину

«Полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км “Ивдель — Лесозавод” заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замерзшими стеклами», — рассказали в ведомстве.
Внутри сидел водитель. Он рассказал, что у него был сломан датчик расходования топлива, поэтому он не рассчитал запасы бензина. Машина заглохла и поехать дальше уже не могла.
На улице при этом стояли 35-градусные морозы.
Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль водителя до ближайшей АЗС.
«Водитель заправил автомашину и поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Ивделя Забельникова Олега и Владислава Перевертова за неравнодушие», — отметили в ГИБДД.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда в Свердловской области начнется потепление.