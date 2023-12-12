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11:35 (мск), источник: Комсомольская правда

«На рейс вместо 1600 автобусов выходит 1000»: Хабиров поручил разобраться с недостатком автобусов в Уфе

Хабиров потребовал разобраться с отсутствием на рейсах в Уфе 600 автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров на минувшем оперативном совещании в Центре управления республикой потребовал разобраться с недостатком автобусов в Уфе.

Руководитель региона заявил, что на совещании в формате «Транспортный час» обсудит с чиновниками проблему малого числа общественного транспорта на улицах башкирской столицы. По его словам, на рейс в городе выходит 1000 автобусов вместо 1600.

— И, как правило, это частные извозчики, — отметил Хабиров.

Глава республики потребовал, чтобы в совещании приняли участие представители мэрии Уфы и предприятия «Башавтотранс».

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