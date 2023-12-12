10:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Тихоокеанская железная дорога построена почти наполовину
Работы на магистрали ведутся одновременно с двух сторон.
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Строители Тихоокеанской железной дороги, которая сооружается от Эльгинского месторождения в Якутии до побережья Охотского моря, вскоре преодолеют очередной знаковый рубеж — проход половины пути. На сегодняшний день они уложили 265 км железной дороги. Работы ведутся одновременно с двух сторон навстречу друг другу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Со стороны мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе железнодорожники прошли 80 км, со стороны Якутии — 185 км. Общая протяженность дороги составит 531 км, а с учетом 18 разъездов и трех станций — 626 км. Прошлый символичный рубеж в треть пути строители преодолели в конце июля этого года.
— Перевалочные мощности порта «Эльга» также составят 50 млн тонн в год. По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно до четырех судов дедвейтом до 85 тыс тонн каждое. Планируется, что угольный морской терминал примет первый балкер в конце 2024 — начале 2025 года, — уточнили в УК «ЭЛСИ».
Напомним, в строительстве задействовано около 4 тыс человек и свыше 550 единиц различной техники. На помощь строителям порта «Эльга» из Мурманска на днях пришел ледокол «Гермес». По завершению укладки дороги на обслуживании линии и морского порта работу получат более 3 тыс человек.