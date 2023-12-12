Главное
Главные новости 12 декабря
10:32 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Мусорная выставка прошла в Хабаровском крае

Необычная экспозиция на тему мусора целый месяц работала в городском музее Комсомольска-на-Амуре. Какую цель ставил художественный эксперимент и как его восприняли горожане, узнал «АиФ-Дальинформ».

Источник: АиФ Хабаровск

В Комсомольске-на-Амуре 10 декабря завершила работу выставка «О мусоре», которая длилась месяц. Организаторы проекта ставили целью переосмыслить отношение людей к бытовым отходам, а также раскрыть эстетическую сторону взаимодействия с мусором. Удалось ли этого достичь и как на нестандартный художественный эксперимент отреагировали горожане, рассказала «АиФ-Дальинформ» член Творческого союза художников России, куратор выставки Надежда Логинова.

Бомж как источник вдохновения

Выставка открылась 9 ноября в Городском краеведческом музее. В ней участвовали десять художников из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Всего было представлено около 40 различных работ — от коллажей и фотографий до инсталляций из макулатуры и выброшенных запчастей. Каждый посетитель, рассказала куратор, имел возможность найти что-то особенное для себя.

«Особое внимание зрителей привлекли две работы: ассамбляж Надии Ильченко “Иеротопия” с гипсовой рукой утонувшей в сотнях — а возможно и тысячах — чеков, и трехмерная живопись Марии Кашкаревой из веточек и коряжек», — поделилась Логинова.

В экспозиции нашлось место как для фотоснимков бездомных собак на помойке и стеклянных бутылок на фоне заброшенного здания, так и для и «возвышенных» картин. Одной из таких стала работа Леонида Савченко «Кормилец-созидатель» — на ней изображён человек, кормящий голубей в окружении божественного света.

«Вдохновением для этой картины стала сцена, увиденная автором на улице, когда бомж кормил голубей. Я и сама иногда становилась свидетелем подобных сцен, и меня это всегда удивляет — даже на самом дне социальной лестницы человек порой не утрачивает своей человечности. Это удивительно», — признаётся куратор.

Отдельно собеседница отметила, что выставка «О мусоре» не эколого-просветительский проект. Здесь нельзя найти ответа на вопрос «Как решить мусорную проблему?» — только полюбоваться её творческими интерпретациями от разных художников, которые почерпнули вдохновение из «низменного».

«Мусор — это не всегда плохо».

Когда выставку только анонсировали, в городских пабликах появилось множество саркастичных комментариев в её адрес. Пользователи недоумевали: зачем преподносить хлам как искусство и размещать его в городском музее на всеобщее обозрение?

Как считает Логинова, мусор — больная тема для горожан, и все выражают эту боль по-разному: кто-то язвит, потому что не верит, что можно что-то изменить, а кто-то пытается не обращать внимания.

«У нас не было задачи показать, что мусор — это плохо. Мусор — это часть нашей реальности, и то, как мы с ним взаимодействуем, говорит в первую очередь о нас самих. Им может оказаться не только то, что мы выносим к контейнерам, но и всё, что угодно — от вещей, которые когда-то нам были ценны, до навязчивых мыслей и токсичных отношений», — рассказала художница.

Как подытожила куратор, несмотря на противоречивость темы и её неоднозначное восприятие, отзывы о выставке были в основном положительные. Экспозиция удивила горожан своей широтой интерпретаций темы бытовых отходов, а благодаря лекции «Мусорный лекторий» у зрителей появилось ещё больше тем и поводов для размышления.

Расширить замысел

На вопрос, удалось ли организаторам проекта добиться поставленной цели — заставить комсомольчан посмотреть на мусорную проблему под другим углом — Логинова ответила утвердительно. Художница убеждена, что искусство способно менять людей, даже если они сами этого не ощущают в настоящий момент.

«Быть может, пройдет время, и какой-нибудь человек воздержится от того, чтобы бросить сигарету на землю — но при этом не вспомнит, что когда-то смотрел на картину, где собака сидит под балконом среди мусора и окурков. Эту картину написала Татьяна Кривцова специально к выставке. Человек не вспомнит — хотя картина изменила его отношение к тому, что привычно», — считает она.

Прошедшая выставка, отмечает Логинова, оставила позитивные впечатления не только у зрителей, но и у самих художников. Поскольку творческий эксперимент с мусором, по мнению авторов, увенчался успехом, они намерены его повторить — но уже в более широком масштабе.

«В 2024 году мы планируем следующую выставку, которая будет напрямую вытекать из темы “О мусоре”. На этот раз мы поговорим о том, что не поддается течению времени, а способно его преодолеть. Пока не буду полностью раскрывать детали, чтобы сохранить интригу», — заключила художница.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самый выгодный. Эксперт назвал способ выжать максимум из вкладов в банке
Убрать их. Терапевт рассказала, можно ли смыть вирусы гриппа и ковида
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
выставки и музеи