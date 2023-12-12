Мусорная выставка прошла в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре 10 декабря завершила работу выставка «О мусоре», которая длилась месяц. Организаторы проекта ставили целью переосмыслить отношение людей к бытовым отходам, а также раскрыть эстетическую сторону взаимодействия с мусором. Удалось ли этого достичь и как на нестандартный художественный эксперимент отреагировали горожане, рассказала «АиФ-Дальинформ» член Творческого союза художников России, куратор выставки Надежда Логинова.
Бомж как источник вдохновения
Выставка открылась 9 ноября в Городском краеведческом музее. В ней участвовали десять художников из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Всего было представлено около 40 различных работ — от коллажей и фотографий до инсталляций из макулатуры и выброшенных запчастей. Каждый посетитель, рассказала куратор, имел возможность найти что-то особенное для себя.
«Особое внимание зрителей привлекли две работы: ассамбляж Надии Ильченко “Иеротопия” с гипсовой рукой утонувшей в сотнях — а возможно и тысячах — чеков, и трехмерная живопись Марии Кашкаревой из веточек и коряжек», — поделилась Логинова.
В экспозиции нашлось место как для фотоснимков бездомных собак на помойке и стеклянных бутылок на фоне заброшенного здания, так и для и «возвышенных» картин. Одной из таких стала работа Леонида Савченко «Кормилец-созидатель» — на ней изображён человек, кормящий голубей в окружении божественного света.
«Вдохновением для этой картины стала сцена, увиденная автором на улице, когда бомж кормил голубей. Я и сама иногда становилась свидетелем подобных сцен, и меня это всегда удивляет — даже на самом дне социальной лестницы человек порой не утрачивает своей человечности. Это удивительно», — признаётся куратор.
Отдельно собеседница отметила, что выставка «О мусоре» не эколого-просветительский проект. Здесь нельзя найти ответа на вопрос «Как решить мусорную проблему?» — только полюбоваться её творческими интерпретациями от разных художников, которые почерпнули вдохновение из «низменного».
«Мусор — это не всегда плохо».
Когда выставку только анонсировали, в городских пабликах появилось множество саркастичных комментариев в её адрес. Пользователи недоумевали: зачем преподносить хлам как искусство и размещать его в городском музее на всеобщее обозрение?
Как считает Логинова, мусор — больная тема для горожан, и все выражают эту боль по-разному: кто-то язвит, потому что не верит, что можно что-то изменить, а кто-то пытается не обращать внимания.
«У нас не было задачи показать, что мусор — это плохо. Мусор — это часть нашей реальности, и то, как мы с ним взаимодействуем, говорит в первую очередь о нас самих. Им может оказаться не только то, что мы выносим к контейнерам, но и всё, что угодно — от вещей, которые когда-то нам были ценны, до навязчивых мыслей и токсичных отношений», — рассказала художница.
Как подытожила куратор, несмотря на противоречивость темы и её неоднозначное восприятие, отзывы о выставке были в основном положительные. Экспозиция удивила горожан своей широтой интерпретаций темы бытовых отходов, а благодаря лекции «Мусорный лекторий» у зрителей появилось ещё больше тем и поводов для размышления.
На вопрос, удалось ли организаторам проекта добиться поставленной цели — заставить комсомольчан посмотреть на мусорную проблему под другим углом — Логинова ответила утвердительно. Художница убеждена, что искусство способно менять людей, даже если они сами этого не ощущают в настоящий момент.
«Быть может, пройдет время, и какой-нибудь человек воздержится от того, чтобы бросить сигарету на землю — но при этом не вспомнит, что когда-то смотрел на картину, где собака сидит под балконом среди мусора и окурков. Эту картину написала Татьяна Кривцова специально к выставке. Человек не вспомнит — хотя картина изменила его отношение к тому, что привычно», — считает она.
Прошедшая выставка, отмечает Логинова, оставила позитивные впечатления не только у зрителей, но и у самих художников. Поскольку творческий эксперимент с мусором, по мнению авторов, увенчался успехом, они намерены его повторить — но уже в более широком масштабе.
«В 2024 году мы планируем следующую выставку, которая будет напрямую вытекать из темы “О мусоре”. На этот раз мы поговорим о том, что не поддается течению времени, а способно его преодолеть. Пока не буду полностью раскрывать детали, чтобы сохранить интригу», — заключила художница.
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