11:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Уснул за рулем: неуправляемый автомобиль в Приморье рухнул в кювет
В Приморье водитель после ночной смены уснул за рулем и попал в серьезное ДТП.
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Серьезная авария произошла в Приморье на 58 километре Шкотово — Партизанск. Водитель Honda Shuttle и получил травму, рассказали в пресс-службе УМВД России по краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Оказалось, что мужчина возвращался с ночной смены. В какой-то момент он уснул прямо за рулем автомобиля, который в итоге без должного контроля съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
Мужчина не был пристегнут, потому в аварии получил травму: закрытый компрессионный перелом грудных поясничных позвонков.
В пресс-службе полиции добавили, что стаж вождения мужчины — 17 лет. В этом году его один раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
Чтобы выяснить все детали ДТП, проводится ряд экспертиз и исследований.