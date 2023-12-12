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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Уснул за рулем: неуправляемый автомобиль в Приморье рухнул в кювет

В Приморье водитель после ночной смены уснул за рулем и попал в серьезное ДТП.

Источник: ГУ МВД

Серьезная авария произошла в Приморье на 58 километре Шкотово — Партизанск. Водитель Honda Shuttle и получил травму, рассказали в пресс-службе УМВД России по краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Оказалось, что мужчина возвращался с ночной смены. В какой-то момент он уснул прямо за рулем автомобиля, который в итоге без должного контроля съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Мужчина не был пристегнут, потому в аварии получил травму: закрытый компрессионный перелом грудных поясничных позвонков.

В пресс-службе полиции добавили, что стаж вождения мужчины — 17 лет. В этом году его один раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Чтобы выяснить все детали ДТП, проводится ряд экспертиз и исследований.

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