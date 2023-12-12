10:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае 13 декабря ожидаются запредельные морозы
По ощущениям будет ещё холоднее из-за порывов ветра.
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Похоже, зима пришла в Хабаровский край основательно. Установились сильные морозы, которые усиливаются многократно порывистым ветром, буквально обжигающим лицо.
Нам кажется, что холодно в Хабаровске! А теперь представьте, что в Чегдомыне завтра, 13 декабря ожидается ночью −36…-38 градусов, днем −25…-27, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС! Как вам такой зимний расклад?
В селе имени Полины Осипенко на рассвете −30…-32, днем столбики термометров покажут −20…-22. В Чумикане и Аяне ночные температуры −25…-27, дневные −22…-24, но там пронизывающий ветер, в Аяне 15−20 метров в секунду, а в Чумикане он еще сильнее — 20−25 метров в секунду. Так что по ощущениям там под сорок градусов!
В Николаевске-на-Амуре на рассвете −26…-28, днем −20…-22, но, к счастью, без ветра. В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур −26…-28, днем −21…-23. В Троицком ночью −21…-23, днем −15…-17. В Советской Гавани в темное время суток −21…-23, днем −15…-17. А вот на самом севере, в Охотске теплее, чем в Хабаровске, там сохраняется снег, метель. Ночью −12…-14, днем −10…-12. В Хабаровске 13 декабря ночью −24…-26, днем −19…-21, и все тот же сильный ветер 15−20 метров в секунду. В Бикине в предрассветные часы — 29…-31, днем −17…-19, в Вяземском дневной фон температур −24…-26, дневной −18…-20 и ветер 9−14 метров в секунду.
День 13 декабря отмечен, как праздник Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов. На Руси он считался покровителем морского искусства и семейной жизни, олицетворял мужское начало. Его иконе принято молиться об успехе в морском и военном деле, защите Родины. Крестьяне в этот день делали прорубь и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зима будет мягкая и тёплая. Если же бурлит и шумит, то предстоят морозы, вьюги и бури.