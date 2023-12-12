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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКХ в январе

Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ заранее.

Источник: РИА "Новости"

Совсем скоро наступит Новый год. В праздничной суете не обходится без дополнительных трат. И в этот момент можно позабыть об оплате услуг ЖКХ, которые могут стать неожиданным ударом по кошельку в начале нового года. Жителям Волгограда рассказали, как грамотно спланировать траты.

— Для того чтобы платежи не ударили по кошельку в самом начале года ресурсоснабжающая организация предлагает оплатить услуги ЖКХ заранее, — отметили в «Концессии водо- и теплоснабжения».

До 22 декабря волгоградцы могут внести авансовый платеж за воду и отопление, сократив сумму оплаты за декабрь.

Авансовый платеж позволит абонентам разбить сумму платежа за декабрь, чтобы спланировать бюджет на Новый год, заранее оплатить коммунальные услуги, заплатить в январе малую часть ЖКУ.

Сделать это можно любым удобным или привычным для вас способом:

— в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

— в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

— в мобильном приложении вашего банка.

— в отделениях МФЦ Волгограда;

— в кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47а.

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