Главное
Главные новости 12 декабря
10:31 (мск), источник: MOS.Ru

В метрополитене обновили вентиляционные шахты

После модернизации воздухообмен в метро увеличился до 30 процентов, воздух также стал чище.

4
фотографии

В столичном метрополитене обновили все вентиляционные шахты. Работы по модернизации начались в 2004 году, за это время заменили оборудование в более чем 370 шахтах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене увеличился до 30 процентов и поездки пассажиров стали еще комфортнее. Продолжаем обновлять инфраструктуру в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — отметил Максим Ликсутов.

После модернизации вентиляционной инфраструктуры воздух в метро также стал чище. Новое оборудование надежнее и экономичнее, оно обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. Летом вентшахты помогают снизить температуру на станциях на один — три градуса, а зимой сохраняют тепло.

Вентиляционные шахты регулярно обслуживают специалисты. Они промывают каналы, меняют фильтры, проверяют и очищают оборудование. Лаборатория микроклимата постоянно контролирует параметры воздуха в метро.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
метро