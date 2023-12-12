11:55 (мск), источник: Om1.ru
«Так будет до конца зимы»: эколог Лифантьев показал небо Омска, почерневшее из-за ТЭЦ-5
Чтобы сохранить отопление, на ТЭЦ были запущены дополнительные котлоагрегаторы, работающие на мазуте.
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Эколог, член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев в своих соцсетях опубликовал видео с наглядной разнице между работой котельных на газовом отоплении и на мазутном. Трубы котельных ТЭЦ-5, работающие на мазутном топливе, выпускают в небо клубы чёрного дыма, которые накрывают город.
«И пока кажется, что мы с этими выбросами с ТЭЦ-5 до конца зимы. Видео снято 11 декабря 2023, и так будет еще долго. Потому что нужно проводить модернизацию, а не просто фильтры менять».
Отметим, что сегодня стало известно, что проблемы возникли уже и на ТЭЦ-3. По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся до конца недели.