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10:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дворы Хабаровска не чистят из-за дефицита

Директор управляющей компании «Розенталь Групп» Евгений Розенталь о том, кто реально может решить проблемы снежных завалов.

Источник: РИА "Новости"

Директор управляющей компании «Розенталь Групп» Евгений Розенталь о том, кто реально может решить проблему снежных завалов:

— В ноябре и начале декабря в Хабаровске выпало столько снега, что весь город буквально погрузился в сугробы. Многие дворы в течение нескольких дней оставались неочищенными. Возмущались люди, контрольные ведомства пошли с проверками и стали выписывать штрафы. В снежные годы ситуация повторяется. Почему это происходит?

Проблема в том, что общее количество техники, которая есть в Хабаровске, не позволяет одномоментно почистить все дворы города, поэтому этот процесс растягивается во времени и длится несколько дней.

Все управляющие компании пользуются услугами одних и тех же специализированных подрядных организаций, которые занимаются расчисткой снега. В последние годы такая техника стала менее доступна в связи с тем, что стоимость ее выросла. Опять же она изнашивается, стареет, а новую мало кто может себе позволить.

Между тем, к примеру, час работы фронтального погрузчика стоит от 2,5 тысяч рублей до 3,5 тысяч рублей. На расчистку большого двора уходит от восьми до десяти часов. Получается дорого! А может крупным управляющим компаниям пора обзаводиться своей техникой? Считаю, что в этом нет смысла. После снегопадов, аналогичных тем, которые прошли в Хабаровске, на линию в городе выходили 17 единиц техники, а она разная — экскаваторы, бульдозеры, тракторы. Если я куплю, допустим, два трактора и буду работать только ими, то это проблему не решит. У нас очень большая территория, поэтому придется все равно нанимать технику со стороны. Добьемся только худшего эффекта. Силами подрядных организаций мы можем это делать быстрее и эффективнее. Думаю, сегодня на рынке оптимальное соотношение цены услуги и ее качества. Опять же год на год не приходится. Последние зимы и нынешняя выдались снежными, а до этого они были сухими, а стало быть, никаких проблем не возникало! Понятно, что специально на расчистку снега деньги УК не предусматривают, все расходы закладываются в тариф на содержание и обслуживание жилья. Но дело в том, что все дорожает, а люди не очень охотно голосуют за то, чтобы увеличить тариф хотя бы на величину инфляции. При этом, естественно, все хотят, чтобы управляющая компания вовремя чистила снег, убирала подъезды, делала ремонт. Сейчас как раз идут ежегодные собрания собственников, посмотрим, как они закончатся. Но наш опыт показывает, что в прошлом году в 80% случаев люди поддержали наше предложение об индексации размера платы. Это значит, что управляющая компания может позволить себе необходимые расходы, в том числе и на уборку снега.

Тем собственникам, которые не поддерживают решение о справедливой индексации, нужно понимать: если средств у УК нет, не стоит ждать чудес. Они не произойдут!

На просьбу убрать машины со двора в дневное время люди чаще всего откликаются, всем хочется, чтобы вокруг было чисто, иначе сами же будут испытывать дискомфорт от того, что какая -то часть двора осталась неочищенной. И тут точно нет повода возлагать вину за то, что где-то во дворе остались горы снега на людей, на тех, для кого мы работаем. Знаю, жильцы многих домов по городу жаловались, что в снегопад они не видели привычных дворников у подъездов. Да, с дворниками, как и со всеми остальными специалистами ЖКХ, большой дефицит. Глупо это отрицать. Но мы взяли обязательства перед собственниками содержать и обслуживать их жилье, а потому компания должна со всем справляться. Чего бы ей это ни стоило.

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