10:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Дворы Хабаровска не чистят из-за дефицита
Директор управляющей компании «Розенталь Групп» Евгений Розенталь о том, кто реально может решить проблемы снежных завалов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Директор управляющей компании «Розенталь Групп» Евгений Розенталь о том, кто реально может решить проблему снежных завалов:
— В ноябре и начале декабря в Хабаровске выпало столько снега, что весь город буквально погрузился в сугробы. Многие дворы в течение нескольких дней оставались неочищенными. Возмущались люди, контрольные ведомства пошли с проверками и стали выписывать штрафы. В снежные годы ситуация повторяется. Почему это происходит?
Проблема в том, что общее количество техники, которая есть в Хабаровске, не позволяет одномоментно почистить все дворы города, поэтому этот процесс растягивается во времени и длится несколько дней.
Все управляющие компании пользуются услугами одних и тех же специализированных подрядных организаций, которые занимаются расчисткой снега. В последние годы такая техника стала менее доступна в связи с тем, что стоимость ее выросла. Опять же она изнашивается, стареет, а новую мало кто может себе позволить.
Тем собственникам, которые не поддерживают решение о справедливой индексации, нужно понимать: если средств у УК нет, не стоит ждать чудес. Они не произойдут!
На просьбу убрать машины со двора в дневное время люди чаще всего откликаются, всем хочется, чтобы вокруг было чисто, иначе сами же будут испытывать дискомфорт от того, что какая -то часть двора осталась неочищенной. И тут точно нет повода возлагать вину за то, что где-то во дворе остались горы снега на людей, на тех, для кого мы работаем. Знаю, жильцы многих домов по городу жаловались, что в снегопад они не видели привычных дворников у подъездов. Да, с дворниками, как и со всеми остальными специалистами ЖКХ, большой дефицит. Глупо это отрицать. Но мы взяли обязательства перед собственниками содержать и обслуживать их жилье, а потому компания должна со всем справляться. Чего бы ей это ни стоило.