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10:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

«Миллениум» вошел в топ-3 живописных мостов России

За него проголосовали 11% респондентов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 декабря). Казанский «Миллениум» вошел в тройку наиболее живописных мостов России. За него проголосовали 11% опрошенных, сообщает ТВИЛ. РУ.

Лидером рейтинга стал Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, которому отдали предпочтение 52% респондентов. На второй строчке закрепился мост SkyBridge в Сочи — 16%.

Также в топ-5 вошли Живописный мост в Москве — 7% и «Поющий мост» в Муроме −6%.

Опрос проводился среди подписчиков сервиса, каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

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