10:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
«Миллениум» вошел в топ-3 живописных мостов России
За него проголосовали 11% респондентов.
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(Город Казань KZN.RU, 12 декабря). Казанский «Миллениум» вошел в тройку наиболее живописных мостов России. За него проголосовали 11% опрошенных, сообщает ТВИЛ. РУ.
Лидером рейтинга стал Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, которому отдали предпочтение 52% респондентов. На второй строчке закрепился мост SkyBridge в Сочи — 16%.
Также в топ-5 вошли Живописный мост в Москве — 7% и «Поющий мост» в Муроме −6%.
Опрос проводился среди подписчиков сервиса, каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.