Главное
Главные новости 12 декабря
10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Сезон фигурного катания открывается: где в Самаре можно покататься на коньках зимой 2023/2024

Все лучшие ледовые катки 2023−2024 в Самаре — открытые, крытые. Подробное расписание катков и цены на билеты.

Источник: Комсомольская правда

Снегопады и мороз в Самаре стали хорошими условиями для заливки катков. Настало время затачивать коньки и открывать сезон фигурного катания. Рассказываем про ледовые катки 2023−2024 в Самаре, где покататься на коньках на свежем воздухе и сколько стоит прокат снаряжения, если нет своего.

Адреса и даты открытия ледовых катков 2023—2024 в Самаре

В этом зимнем сезоне в Самаре, как и в прошлом, будет залито более 120 катков. Они расположатся на городских площадях, в парках, во дворах школ и жилых домов. Полный список адресов последних администрация города предоставит позже.

Пожалуй, самым первым большим катком, который откроется в этом сезоне в Самаре, будет каток на стадионе «Динамо». Он будет готов в четверг, 12 декабря. При нем будет работать пункт проката. Стоимость аренды коньков составит 250 рублей в час и для детей, и для взрослых.

Платный каток у ТЦ «Мега» ожидает скорого открытия, но детали его работы и точную дату открытия в молле пока не называют.

К концу текущей недели будет залита площадка на набережной Волги возле бассейна ЦСКА. По информации МП «Самарская набережная», для маленьких горожан там организуют мастер-классы с профессиональными тренерами. Также возле катка будет организована яркая фотозона.

К 15 декабря будет готова ледовая площадка в парке Гагарина. Ее обустроят, как и в прошлые годы, возле стадиона. К этой же дате катки должны появиться еще в трех городских парках: Дружбы, Победы и Металлургов. В этих четырех локациях будут работать пункты проката коньков, точки общепита, теплые помещения, где можно будет переобуться.

На стадионе «Солидарность Арена» каток зальют лишь к 30 декабря. Он будет располагаться со стороны 7-го проезда.

Два катка появятся на площади имени В. В. Куйбышева. Еще один — на площади Славы. Даты их открытия и время работы пока неизвестны.

График работы ледовых катков 2023—2024 в Самаре

График работы ледовых площадок в парках Самары: ежедневно с 10:00 до 22:00, технические перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В этом году залог за одну пару спортинвентаря (лыжи или коньки) составляет 2000 рублей. Можно воспользоваться услугами платной камеры хранения — 50 рублей в час.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых