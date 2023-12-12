10:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Сезон фигурного катания открывается: где в Самаре можно покататься на коньках зимой 2023/2024
Все лучшие ледовые катки 2023−2024 в Самаре — открытые, крытые. Подробное расписание катков и цены на билеты.
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Снегопады и мороз в Самаре стали хорошими условиями для заливки катков. Настало время затачивать коньки и открывать сезон фигурного катания. Рассказываем про ледовые катки 2023−2024 в Самаре, где покататься на коньках на свежем воздухе и сколько стоит прокат снаряжения, если нет своего.
Адреса и даты открытия ледовых катков 2023—2024 в Самаре
В этом зимнем сезоне в Самаре, как и в прошлом, будет залито более 120 катков. Они расположатся на городских площадях, в парках, во дворах школ и жилых домов. Полный список адресов последних администрация города предоставит позже.
Пожалуй, самым первым большим катком, который откроется в этом сезоне в Самаре, будет каток на стадионе «Динамо». Он будет готов в четверг, 12 декабря. При нем будет работать пункт проката. Стоимость аренды коньков составит 250 рублей в час и для детей, и для взрослых.
Платный каток у ТЦ «Мега» ожидает скорого открытия, но детали его работы и точную дату открытия в молле пока не называют.
К концу текущей недели будет залита площадка на набережной Волги возле бассейна ЦСКА. По информации МП «Самарская набережная», для маленьких горожан там организуют мастер-классы с профессиональными тренерами. Также возле катка будет организована яркая фотозона.
К 15 декабря будет готова ледовая площадка в парке Гагарина. Ее обустроят, как и в прошлые годы, возле стадиона. К этой же дате катки должны появиться еще в трех городских парках: Дружбы, Победы и Металлургов. В этих четырех локациях будут работать пункты проката коньков, точки общепита, теплые помещения, где можно будет переобуться.
На стадионе «Солидарность Арена» каток зальют лишь к 30 декабря. Он будет располагаться со стороны 7-го проезда.
Два катка появятся на площади имени В. В. Куйбышева. Еще один — на площади Славы. Даты их открытия и время работы пока неизвестны.
График работы ледовых катков 2023—2024 в Самаре
График работы ледовых площадок в парках Самары: ежедневно с 10:00 до 22:00, технические перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В этом году залог за одну пару спортинвентаря (лыжи или коньки) составляет 2000 рублей. Можно воспользоваться услугами платной камеры хранения — 50 рублей в час.