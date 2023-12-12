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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

«Часовые очереди и все завалено коробками»: в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров на Wildberries

В Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров на Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники пунктов выдачи Wildberries в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров. Перед Новым годом в столице Урала закрылось сразу несколько пунктов выдачи товаров, а другие работают через день.

— Пункт по адресу Уктусская, 31 на протяжении последних двух недель то работал, то не работал. Причем, сначала в те дни, когда он был закрыт, на двери даже не было никаких объявлений об этом. Мы с мужем три раза приезжали с другого конца города впустую, — рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

Позднее на двери стали размещать объявления с датами, в которые пункт будет закрыт для приема товара.

— Раньше здесь (на Уктусской, 31, — Прим. Ред.) посменно работали две сотрудницы. Обе уволились. У нас нехватка кадров. Сотрудников перегоняют из одного центра в другой, поэтому в один день «приемка», в другой — выдача товаров. Разбирать коробки не успеваем толком, — рассказали «КП-Екатеринбург» сотрудница, временно работающая в пункте выдачи на Уктусской, 31.

Эту же информацию на условиях анонимности подтвердили еще двое сотрудников Wildberries. По словам посетителей, в пунктах выдачи в разных районах Екатеринбурга скапливаются большие очереди.

— У меня подруга постоянно что-то заказывает в этом магазине. В пункте выдачи на ВИЗе огромные очереди и все завалено коробками, — рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

— Мы вчера (11 декабря, — Прим. Ред.) были с дочкой на Уктусской, 31. Чтобы забрать посылку, простояли в часовой очереди, — добавляет одна из посетительниц.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу сети магазинов Wildberries. На момент публикации получить ответ не удалось.

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