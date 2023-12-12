10:46 (мск), источник: Новая Кубань
«Лучше бы вообще не ставили, чем такую»: жители Краснодара не оценили главную городскую елку
Рождественское дерево было установлено перед зданием администрации кубанской столицы.
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В Краснодаре, несмотря на дождливую и не очень холодную погоду, скорее напоминающую осень, во всю идет подготовка к главному зимнему празднику — Новому году.
Так, региональный центр уже начали украшать гирляндами. В кубанской столице уже установили несколько елок. А через 2 недели начнет работать Рождественская ярмарка.
Сегодня в Сети появились кадры, снятые вчера вечером на Главной городской площади Краснодара. На них запечатлена стоящая перед зданием администрации кубанской столицы ель, на которой за 3 недели до Нового года зажгли огни.
Однако в комментариях под видео многие пользователи не оценили то, как украсили главную городскую ель в этом году. «Скромненько», «Лучше бы вообще не ставили, чем такую», «Самая печальная елка в крае», «Если сравнивать с парком “Краснодар”, просто тоска», — пишут краснодарцы.