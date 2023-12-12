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10:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Ни стыда ни совести»: безобразный случай в крупном ТЦ Владивостока — видео

Сотрудница магазина написала заявление в полицию.

Источник: Соцсети

В крупном торговом центре произошел инцидент, который вызвал общественный резонанс. Подробности опубликовали в Telegram-канале Dpsvl (18+).

Во вторник, 12 декабря, в ТЦ Универсам девушка из бутика вынесла в пакете несколько вещей, не заплатив на них ни рубля. Когда продавец-консультант отвлекалась, она положила в пакет одежду, которая ей приглянулась, после чего ушла в неизвестном направлении.

Сотрудница магазина написала заявление в полицию.

«Без палева», «Надо её поймать, пока она до нашего бутика не дошла», «Какой ужас, ни стыда ни совести», — обсуждают люди в пабликах.

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