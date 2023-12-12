10:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Ни стыда ни совести»: безобразный случай в крупном ТЦ Владивостока — видео
Сотрудница магазина написала заявление в полицию.
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В крупном торговом центре произошел инцидент, который вызвал общественный резонанс. Подробности опубликовали в Telegram-канале Dpsvl (18+).
Во вторник, 12 декабря, в ТЦ Универсам девушка из бутика вынесла в пакете несколько вещей, не заплатив на них ни рубля. Когда продавец-консультант отвлекалась, она положила в пакет одежду, которая ей приглянулась, после чего ушла в неизвестном направлении.
Сотрудница магазина написала заявление в полицию.
«Без палева», «Надо её поймать, пока она до нашего бутика не дошла», «Какой ужас, ни стыда ни совести», — обсуждают люди в пабликах.