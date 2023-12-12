10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 12 декабря
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Власти расширили список детских товаров с льготным НДС
Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей.
Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина
В число доверенных лиц также войдут волонтеры и военкоры.
Норвежское судно в Красном море загорелось после ракетного удара
В сторону судна была выпущена крылатая ракета с контролируемой хуситами территории Йемена.
В Японии символом 2023 года выбрали иероглиф «налог»
Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото.
Синоптик предупредил о «суперсибирских морозах» в некоторых районах России
Снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.