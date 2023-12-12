Главное
Главные новости 12 декабря
10:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Погоду в Приморье на этой неделе назвали аномальной: когда закончатся морозы

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ФедералПресс. В Приморье в выходные установились сильные морозы. Синоптики уже назвали их аномальными для региона.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

По данным Примгидромета, отклонения от нормы фиксируются по всему Приморью: до 10 градусов на севере и на 2−6 — в целом по краю. Аномальные морозы пришли в регион за отрогом сибирского антициклона.

Синоптики добавили, что дневные температуры в понедельник — вторник были на уровне 11−19 градусов мороза. Ночные температуры и того ниже: до −22 градусов. Холоднее всего сейчас на севере края: до −34 градусов.

При этом о потеплении пока не идет и речи. По данным портала «Примпогода», более сильные морозы, чем в последние три дня, продержатся в крае как минимум до 23 декабря.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Приморье надвигается сильный снегопад. Начнется он в пятницу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена первого президента РФ Наина Ельцина попала в больницу
Стало известно, кто вошел в список доверенных лиц Путина на выборах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта