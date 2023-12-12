Погоду в Приморье на этой неделе назвали аномальной: когда закончатся морозы

По данным Примгидромета, отклонения от нормы фиксируются по всему Приморью: до 10 градусов на севере и на 2−6 — в целом по краю. Аномальные морозы пришли в регион за отрогом сибирского антициклона.
Синоптики добавили, что дневные температуры в понедельник — вторник были на уровне 11−19 градусов мороза. Ночные температуры и того ниже: до −22 градусов. Холоднее всего сейчас на севере края: до −34 градусов.
При этом о потеплении пока не идет и речи. По данным портала «Примпогода», более сильные морозы, чем в последние три дня, продержатся в крае как минимум до 23 декабря.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Приморье надвигается сильный снегопад. Начнется он в пятницу.