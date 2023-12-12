10:58 (мск), источник: Комсомольская правда
«Многострадальную» школу на 1100 мест и еще два учреждения опять втянули в скандал во Владивостоке
Три концессии на строительство школ и центра в Приморье могут расторгнуть.
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Надзорное ведомство провело проверку в строящихся социально значимых учреждениях, а именно: школе на Снеговой Пади во Владивостоке, дворце боевых искусств и школе села Вольно-Надеждинское Приморского края. Специалисты выявили нарушения в концессионных соглашениях, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Установлено, что инвесторы по всем трем соглашениям вкладывали от тысячи до 10 тысяч рублей, при этом всего для реализации каждого проекта выделили 11, 6, 2,5 и 3,6 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, ни один из участников соглашения не предоставил банковские гарантии, которые подтверждали финансовую безопасность сделки.
Для школы на 1100 мест в районе Снеговой Пади дальневосточной столицы была готова только проектно-сметная документация с правом корректировки.
По факту выявленных нарушений прокуратура подала иск в суд для признания концессионных соглашений на строительство дворца боевых искусств, школы в микрорайоне «Снеговая падь» и школы в селе Вольно-Надеждинское недействительными.
Ход и расследование дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее «КП» писала о том, что изначально претензии к стройкам появились у региональной антимонопольной службы. В мэрии Владивостока ситуацию пока не прокомментировали.