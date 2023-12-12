Главное
Главные новости 12 декабря
10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

«Многострадальную» школу на 1100 мест и еще два учреждения опять втянули в скандал во Владивостоке

Три концессии на строительство школ и центра в Приморье могут расторгнуть.

Источник: Комсомольская правда

Надзорное ведомство провело проверку в строящихся социально значимых учреждениях, а именно: школе на Снеговой Пади во Владивостоке, дворце боевых искусств и школе села Вольно-Надеждинское Приморского края. Специалисты выявили нарушения в концессионных соглашениях, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Установлено, что инвесторы по всем трем соглашениям вкладывали от тысячи до 10 тысяч рублей, при этом всего для реализации каждого проекта выделили 11, 6, 2,5 и 3,6 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, ни один из участников соглашения не предоставил банковские гарантии, которые подтверждали финансовую безопасность сделки.

Следует отметить, что на объекте в селе Вольно-Надеждинское априори отсутствует проектно-сметная, рабочая документации, а также инженерные изыскания. Их перераспределили с подрядчика на администрацию муниципалитета, чтобы все делалось за счет городского бюджета.

Для школы на 1100 мест в районе Снеговой Пади дальневосточной столицы была готова только проектно-сметная документация с правом корректировки.

По факту выявленных нарушений прокуратура подала иск в суд для признания концессионных соглашений на строительство дворца боевых искусств, школы в микрорайоне «Снеговая падь» и школы в селе Вольно-Надеждинское недействительными.

Ход и расследование дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее «КП» писала о том, что изначально претензии к стройкам появились у региональной антимонопольной службы. В мэрии Владивостока ситуацию пока не прокомментировали.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство