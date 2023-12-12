11:53 (мск), источник: Newslab.ru
«Здесь случились все главные мои знакомства»: экс-мэр Красноярска поздравил Октябрьский район с юбилеем
Сегодня, 12 декабря, исполнилось 85 лет второму по площади и по численности району Красноярска — Октябрьскому.
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В настоящее время в нем проживает почти 186 тысяч человек. На территории Октябрьского района расположены научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, 44 садика и школы, 12 учреждений здравоохранения, 37 крупных промышленных и производственных предприятий, 289 спортивных объектов, в том числе мирового уровня — «Сопка», «Радуга» и «Академия биатлона», на высоте 100 метров установлен гигантский флаг России. Местом для развития творческих возможностей жителей разного возраста является культурный центр на Высотной, юных артистов воспитывают педагоги Школы искусств в Академгородке.
«Сегодня Октябрьский — современный район. Он сохранил свою самобытность и традиции, неповторимый облик, уникальную красоту природы, — отметил руководитель администрации Геннадий Гартман. — Активно развивается его инфраструктура, что способствует повышению качества жизни горожан и привлекательности района. Главное богатство Октябрьского района — его жители, искренне любящие свой район, отдающие свои силы, энергию, талант и знания на его процветание».
С днем рождения район поздравил и депутат Госдумы, экс-мэр Красноярска Сергей Еремин:
«Октябрьский район для меня — это не просто часть города. В разные периоды времени он был для меня разным, но здесь случились все главные мои знакомства в жизни — знакомство с институтом, друзьями, первые 10 лет совместной жизни в Ветлужанке с женой и рождение девчонок. Став мэром города, я не мог не знакомить людей с этим районом. И знакомство мы начали с Зимней Универсиады 2019 года, сделав Октябрьский район сердцем нашей спортивной Вселенной. Мы приложили много усилий, сделав его сердцем нашей спортивной Вселенной. Но этот район не только про спорт, он про жизнь и душу. Прогулки по “Гремячей Гриве” с детьми, беззаботный отдых на гамаке в “Прищепке”, самая большая школа за Уралом и обновленный, уютный Озеро-парк на Бугаче, транспортная артерия нашего города от Николаевского моста и еще много всего другого — это лишь малая часть того, чем может гордиться Октябрьский район в свои 85 лет. Расти, любимый район. Развивайся, пусть с каждым днем жители узнают тебя с новой стороны, гости — влюбляются, а друзья не забывают. С юбилеем!».