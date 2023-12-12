11:36 (мск), источник: АиФ Иркутск
Способ прогнозирования землетрясений запатентовали в Иркутской области
Учёные предлагают использовать низкочастотные микросейсмические колебания.
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В Иркутске учёные института земной коры СО РАН запатентовали метод, с помощью которого можно определить приближение сильных землетрясений и места, где могут произойти подземные толчки. Данные сотрудники получают во время мониторинга сейсмических шумов в литосфере. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН.
«На основе предыдущих исследований в качестве прогнозного параметра предлагается использовать низкочастотные микросейсмические колебания. С помощью повышение сигнала в спектральном окна можно определить приближение землетрясений», — прокомментировали АиФ-Иркутск в институте.
В научном заведении отметили, что изменения колебаний происходит от нескольких суток до несколько часов.
Чтобы получать более точные данные о приближающемся землетрясении учёные продолжают исследовать сеть полигонов мониторинга опасных геологических процессов и проверяют данный метод в других регионах страны.
Также способ прогнозирования землетрясений можно использовать на базе сейсмической сети Прибайкалья и Забайкалья. И всё это в режиме реального времени.