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Главные новости 12 декабря
11:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Автобусы не смогли: ростовские власти отменили уроки в 300 школах из-за гололеда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря, ФедералПресс. Власти Ростовской области были вынуждены отменить уроки почти в трехстах школах региона, так как автобусы не смогли доставить детей по льду.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за погодных условий в Ростовской области сегодня приостановлен подвоз детей к 277 школам», — сообщил глава региона Василий Голубев.

Уроки перенесли на ближайшую субботу или проводят их в формате дистанционного обучения. Голубев отчитался о мерах, которые предпринимают коммунальные службы, чтобы справиться наледью на тротуарах и проезжей части.

Погодная ситуация в Ростове усугубляется ветром до 15−17 метров в секунде, накануе МЧС выпустило штормовое предупреждение. Одновременно спасатели рассказали, «как правильно падать», если на улице гололед.

Люди возмущены подобным отношением к своей безопасности: в соцсетях публикуют ролики, где горожане не могут перемещаться по улицам из-за льда. Власти должны обработать все реагентами, уверены ростовчане.

Ранее сообщалось, что в южных регионах ожидается сильное потепление.

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