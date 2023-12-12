Автобусы не смогли: ростовские власти отменили уроки в 300 школах из-за гололеда

«Из-за погодных условий в Ростовской области сегодня приостановлен подвоз детей к 277 школам», — сообщил глава региона Василий Голубев.
Уроки перенесли на ближайшую субботу или проводят их в формате дистанционного обучения. Голубев отчитался о мерах, которые предпринимают коммунальные службы, чтобы справиться наледью на тротуарах и проезжей части.
Погодная ситуация в Ростове усугубляется ветром до 15−17 метров в секунде, накануе МЧС выпустило штормовое предупреждение. Одновременно спасатели рассказали, «как правильно падать», если на улице гололед.
Люди возмущены подобным отношением к своей безопасности: в соцсетях публикуют ролики, где горожане не могут перемещаться по улицам из-за льда. Власти должны обработать все реагентами, уверены ростовчане.
Ранее сообщалось, что в южных регионах ожидается сильное потепление.