11:45 (мск), источник: Клопс.ru
Маскируем лишнее: калининградский стилист рассказала, как визуально выглядеть стройнее
Используйте вертикальные линии и откажитесь от тонких тканей.
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При помощи грамотно подобранного гардероба можно не только подчеркнуть свои достоинства, но и скрыть недостатки. Как выбирать одежду, чтобы «похудеть», «Клопс» рассказала стилист Анастасия Стоякина.
«Главное правило визуального похудения — это перенести акцент с проблемного места на то, которое вы считаете своим достоинством», — утверждает Анастасия.
1. Линии
Чтобы вытянуть силуэт, необходимо использовать в одежде вертикальные линии, а не горизонтальные. Контрастная вертикаль стройнит и визуально убирает живот.
2. Акценты — спасительные и коварные
Яркие детали в образе могут как отвлечь внимание от проблемных мест, так и подчеркнуть их.
«Используйте акцентный воротник, который визуально вытянет шею и уведёт взгляд от ваших проблемных зон», — советует стилист.
А также выбирайте плотные ткани с драпировкой, вуалируя зону живота. С ремешками на талии надо быть осторожнее: подбирайте широкий ремень, но только не на резинке, иначе вы рискуете получить обратный эффект.
Платье с запахом визуально уменьшит живот и красиво подчеркнёт зону декольте. Обладательницы пышной груди при помощи такого фасона смогут, напротив, сделать её менее выдающейся.
Приглядитесь к блузкам, рубашкам, футболкам и платьям с V-образным вырезом: такие вещи красиво удлиняют шею.
«Старайтесь не использовать в зоне груди различные рюши и банты — это визуально прибавляет объём», — рассказывает Стоякина.
3. Фасоны, рисунки и ткань
Диагональная клетка хорошо прячет объём на бедрах: подберите такую юбку, и она визуально «украдёт» ваши лишние сантиметры.
Используйте в одежде такой приём, как монохром. Вы визуально станете стройнее, свежее и моложе.
Отдавайте предпочтение плотным тканям. Тонкий трикотаж никогда не будет смотреться выигрышно, а только подчеркнёт то, что вы хотите скрыть.
«Выбирайте высокую посадку брюк, юбок или джинсов. Не забивайте про прямой фасон, если это брюки или джинсы. Также хорошо будут смотреться широкие брюки палаццо, которые визуально скроют лишнее и добавят вам роста», — советует Анастасия Стоякина.