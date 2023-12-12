12:17 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре закончились мыши из-за наплыва сов
Самарские зооволонтеры бьют тревогу из-за ситуации, которая сложилась вокруг кормовых мышей и крыс.
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В Самаре возник дефицит кормовых мышей. Все из-за наплыва сов в город. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказала зооволонтер Галина Шевлякова. Сейчас волонтерам приходится выхаживать сов, которые нуждаются в помощи. Единственным кормом для этих хищников являются мелкие грызуны, в частности крысы и мыши, которых волонтеры брали по оптовым ценам у поставщиков. В этом случае цена за мышь — от 60 до 80 рублей. Если покупать в зоомагазинах, то цена возрастает до 120 рублей за штуку.
— Для волонтеров это очень дорого. Учитывая, что крупная неясыть ест в сутки от 4 до 6 мышей, а мелкая сплюшка не менее двух, нетрудно посчитать, какие расходы несут зооспасатели. Корм и лекарства мы покупаем исключительно на собственные деньги. Очень надеемся, что к новогодним праздникам ситуация выровняется и наши совы не останутся голодными, — рассказала Галина Шевлякова.
На всю Россию всего три фирмы, которые выращивают сверчков, кормовых тараканов, мышей, крыс и суточных цыплят. Корм поставляют в замороженном и живом виде. Работают с зоомагазинами, реабилитационными центрами для животных и командами волонтеров. Как правило, перебоев с кормами зимой нет, но нынешняя зима — исключение.
Зооволонтеры просят людей, которые привозят им раненых птиц, не оставаться в стороне и помогать материально. Потому что кроме пропитания и лекарств, пернатых пациентов нужно отправлять в реабилитационные центры.