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12:03 (мск), источник: Ura.ru

Где в Перми купить самые дешевые яйца. Фото

В Перми в преддверии нового года подорожали куриные яйца. По данным Пермьстата повышение наблюдается на протяжении четырех месяцев. Журналисты URA.RU обошли пермские супермаркеты и выяснили, где можно купить самые дешевые яйца.

«В пермских сетевых магазинах стоимость яиц начинается от 94,99 рублей за десять штук. Речь идет о второй категории. Стоимость яиц отборной категории может доходить до 169,99 рублей за десяток», — поясняют корреспонденты агентства.

Магнит

Самые дорогие яйца представлены в сети магазинов «Магнит». Десяток отборной категории марки «Здоровая ферма» будет стоить 169,99 рублей. В то же время супермаркеты предлагают одни из самых дешевых яиц в городе. «Яйцо столовое С0» можно купить за 109,99. Стоимость первой категории здесь средняя по городу — 119,99 рублей.

Самокат

Если заказывать доставку яиц через сервис «Самокат», придется заплатить не менее 129 рублей. За эту стоимость привезут десяток яиц первой категории. Отборные здесь стоят от 135 до 145 рублей.

Берег

В супермаркете «Берег» одни из самых дорогих яиц. Десяток первой категории стоит 129,90 рублей. А отборные можно купить за 139,90 рублей.

Красное и белое

Эта сеть магазинов славилась самыми дешевыми яйцами в городе, но сейчас ценник на них не низкий. Десяток яиц первой категории здесь предлагают за 124,90 рубля.

Пятерочка

Стоимость яиц отборной категории в «Пятерочке» не уступает «Берегу» — 139,99 рублей. Но первая категория здесь дешевле — 119,99. Также в супермаркетах есть яйца второй категории за 99,99 рублей.

Монетка

Супермаркеты «Монетка» предлагают купить яйца первой категории поштучно за 10,9 рублей. Если взять десяток, получится 109,99 рублей. Десять штук в упаковке будут стоить дороже — 119,99 рублей. Вторую категория здесь покупать не выгодно, и так как десяток предлагают за 117,99 рублей.

Чижик

В супермаркетах «Чижик» яйца первой категории продают по одной из самых демократичных цен. Десять штук отдадут за 109 рублей.

Перекресток

В сети магазинов «Перекресток» яйца второй категории продают по такой же цене, как в «Петерочке» — 99,99 рублей. Первая категория стоит от 104,99 до 111,99 рублей в зависимости от производителя. За десяток отборных придется заплатить от 119,99 до 129,99 рублей.

Лента

Самые дешевые яйца продаются в супермаркетах «Лента». Вторая категория стоит 94,99 рублей, первая — 99,99 рублей, отборная — 114,99 и 119,99 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском стоимость яиц выросли на 15%. Пермское УФАС проводит проверку из-за высоких цен.

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