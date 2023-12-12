12:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
На маршрутах из Иркутска в Маркова и Пивовариху начнет работать больше автобусов
Со всеми компаниями-перевозчиками на других пригородных линиях ведутся переговоры.
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Больше автобусов выйдут на пригородные маршруты из Иркутска в р.п. Маркова и в Пивовариху в среду 13 декабря. Этого удалось достичь после встречи министерства транспорта и дорожного хозяйства региона с перевозчиком. Из-за сильных морозов компания перевела маршруты № 427, 429, 423, 456 на рабочий режим выходного дня, сократив число рейсов. В настоящее время на линии находятся пять автобусов вместо восьми, пишет ИА IrkutskMedia.
«По словам перевозчика, ввиду морозов пассажиров мало, потому что в учебных заведениях сократили занятия. Однако большинство пассажиров — взрослые люди, едущие на работу. Люди вынуждены подолгу ожидать транспорт на остановках. В результате переговоров было принято решение, что движение по маршрутам будет восстановлено по обычному расписанию рабочих дней», — отметил начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Шуваев.
Автобусы уже начали отогревать, поставив в теплые гаражи. Подобные проблемы возникли и на других пригородных маршрутах. Со всеми компаниями-перевозчиками сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области ведут переговоры. К примеру, недавно возникли проблемы с перевозчиком, доставляющим в Иркутск жителей садоводств из Мельничной Пади. Ситуация усугубилась в морозы. Было принято решение сменить подрядчика. 21 декабря по маршруту начнёт работать новый перевозчик, заверивший что транспортных проблем у жителей не будет.
На текущий момент в Прианагрье стоят морозы с минимальными температурами воздуха −40…-45°С. В столице региона температура ночью −34…-36°С, днём −28…-30°С. Это на 14−17°С ниже климатической нормы.