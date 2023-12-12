11:54 (мск), источник: АиФ Волгоград
Пампушки с пасленовым вареньем. Чем угощает Волгоград гостей ВДНХ
На ВДНХ в Москве проходит выставка «Кухня междуречья Волги и Дона».
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В Москве в Доме российской кухни на ВДНХ проходит выставка «Кухня междуречья Волги и Дона», где угощают и удивляют жителей и гостей столицы волгоградские повара. С полудня до 16 часов 12 декабря в павильоне № 45 будут колдовать шеф-повара ведущих ресторанов Волгограда и студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли.
Перекрестье кулинарных предпочтений.
Заместитель директора по производственному обучению Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Наталья Николаева рассказала, почему у волгоградской выставки кулинарного искусства такое название «Кухня междуречья Волги и Дона».
"Конечно, Волгоград — город на Волге. Но Казань — тоже волжский город. На нашей великой русской реке проживает очень много народностей со своими традициями и предпочтениями. В том числе, и в кулинарии. Но Волгоградская область находится в уникальном месте — перекрестье культур. Народ селился на притоках не только Волги, но и Дона. Здесь прижились и адаптировались к местным условиям и продуктам тюркская, татарская, кавказская кухни. Свой колорит привнесла в кулинарные предпочтения и самобытная казачья культура.
Наши студенты в архивах находят очень интересные рецепты хозяек этих мест. На выставке в Москве ребята будут не только помогать опытным шеф-поварам Волгограда в приготовлении сложных блюд из рыбы, мяса, фруктов и овощей наших мест. Они самостоятельно приготовят и будут угощать гостей очень вкусным и интересным блюдом — пампушками. С луком, чесноком. А также с пасленовым вареньем.
Пампушки были очень популярны в казачьих семьях, особенно в пост. А так как даже в постные дни работать приходилось много, хозяйки очень заботились о том, чтобы еда была одновременно и калорийной, и вкусной. Вот пампушки удивительным образом и сочетали в себе все это.
Изысканное блюдо как фаст-фуд.
Волгоградские повара сети «Конфетки-бараночки» и ресторана «Река» удивят москвичей и гостей столицы блюдами с очень экзотическими названиями — тельное из щуки и судака с горчицей и хреном, смореброды с волжской сельдью, паштет из жареных карасей на бородинском хлебе, балык из сома. Но побывает на выставке в Москве и наш признанный местный фаст-фуд — котлета «Волгоградская». Пришедшая из ресторана «Волгоград» как изысканное блюдо, она со временем стала завсегдатаем многих кафе и столовых города с демократичными ценами. Ее готовят теперь даже в уличных палатках Волгограда, удивляя многочисленных туристов города-героя".
Будут угощать на выставке «Кухня междуречья Волги и Дона» и арбузным медом нардеком, соками из садов Придонья. И все под песни ансамбля «Казачья воля». казачьегоА также представят гастрономические фестивали Волгоградской области — Камышинский арбузный, «Ахтубинский помидор», «Горчично!» в Старой Сарепте. Будет даже возможность посетить мастер-класс по изготовлению горчичного масла. Этот продукт, секреты которого еще во времена Екатерины II когда-то привезли на берега Волги немецкие поселенцы, тоже стал фишкой региона.